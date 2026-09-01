Réunion de présentation Siel bleu Maison pour tous Barcus
mardi 15 septembre 2026 · Maison pour tous · Barcus
Informations pratiques
Barcus
Réunion de présentation Siel bleu
Maison pour tous 1160 route principale Barcus Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 14:30:00
fin : 2026-09-15
Date(s) :
2026-09-15
L’association Elkarbidea vous invite à Barcus, en Soule.
En cette période de rentrée, l’association vous présente le programme d’activité physique adaptée qui pourrait vous intéresser. Le travail porte sur les thématiques suivantes
– équilibre et mobilité exercices progressifs et adaptés à chaque participant, réalisé avec du matériel léger et spécifique,
– renforcement musculaire global avec ou sans matériel, au sol et en position debout, en sollicitant différentes parties du corps,
– souplesse et coordination étirements et mouvements guidés,
– conscience corporelle développement de la perception du corps en mouvement, compréhension des muscles sollicités et des postures favorisant l’efficacité et la sécurité du geste,
– sophrologie et respiration apprendre à relâcher les tensions corporelles et mentales grâce à des techniques respiratoires et de relaxation guidées. .
Maison pour tous 1160 route principale Barcus 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 79 97 25
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English : Réunion de présentation Siel bleu
L’événement Réunion de présentation Siel bleu Barcus a été mis à jour le 2026-08-29 par Office de Tourisme Pays Basque
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