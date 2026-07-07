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AGENDA · Le Havre

Atelier lecture Le temps des histoires Médiathèque Martin Luther King Le Havre

mercredi 26 août 2026 · Médiathèque Martin Luther King · Le Havre

Informations pratiques

Début
mercredi 26 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Médiathèque Martin Luther King
Adresse
115-119 Rue Théophile Gautier
Ville
76620 Le Havre
Département
Seine-Maritime
Tarif

Le Havre

Atelier lecture Le temps des histoires

Médiathèque Martin Luther King 115-119 Rue Théophile Gautier Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 15:00:00
fin : 2026-08-26

Date(s) :
2026-08-26

Contes et comptines, aventures, légendes d’ici et d’ailleurs les bibliothécaires vous invitent à plonger dans le monde merveilleux des histoires !

C’est bien connu, les histoires peuplent les bacs et les étagères des bibliothèques !

Contes et comptines, histoires à rire ou à hurler, légendes du bout du monde… Les bibliothécaires vous invitent à partager celles de leur choix et à emporter quelques idées de lectures pour le soir !

Pour chaque date, nous vous proposons une thématique différente ! Vous êtes prêts à embarquer dans notre monde imaginaire ?

À partir de 5 ans
Entrée libre dans la limite des places disponibles.   .

Médiathèque Martin Luther King 115-119 Rue Théophile Gautier Le Havre 76620 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 70 00 

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English : Atelier lecture Le temps des histoires

L’événement Atelier lecture Le temps des histoires Le Havre a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie

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