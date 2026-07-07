Atelier lecture Le temps des histoires Médiathèque Martin Luther King Le Havre
mercredi 26 août 2026 · Médiathèque Martin Luther King · Le Havre
Informations pratiques
Le Havre
Atelier lecture Le temps des histoires
Médiathèque Martin Luther King 115-119 Rue Théophile Gautier Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 15:00:00
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-08-26
Contes et comptines, aventures, légendes d’ici et d’ailleurs les bibliothécaires vous invitent à plonger dans le monde merveilleux des histoires !
C’est bien connu, les histoires peuplent les bacs et les étagères des bibliothèques !
Contes et comptines, histoires à rire ou à hurler, légendes du bout du monde… Les bibliothécaires vous invitent à partager celles de leur choix et à emporter quelques idées de lectures pour le soir !
Pour chaque date, nous vous proposons une thématique différente ! Vous êtes prêts à embarquer dans notre monde imaginaire ?
À partir de 5 ans
Entrée libre dans la limite des places disponibles. .
Médiathèque Martin Luther King 115-119 Rue Théophile Gautier Le Havre 76620 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 70 00
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English : Atelier lecture Le temps des histoires
L’événement Atelier lecture Le temps des histoires Le Havre a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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