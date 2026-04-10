Atelier Lego-Print lieu dit la Métairie Bruyère Parly

Parly

Atelier Lego-Print

lieu dit la Métairie Bruyère Centre d’art graphique Parly Yonne

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 14:15:00

fin : 2026-08-19 16:30:00

Date(s) :

2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19

Pour les enfants de 7 à 16 ans.

Et si vos LEGO devenaient des œuvres d’art ?

Venez tester le Lego Print une technique créative où vous construisez vos motifs avec des briques… avant de les transformer en véritables impressions sur papier !

On assemble, on encre, on imprime… et magie vos créations prennent vie !

Un atelier ludique pour expérimenter, créer sans limites et repartir avec vos propres œuvres. .

lieu dit la Métairie Bruyère Centre d’art graphique Parly 89240 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 74 30 72 lametairieb@gmail.com

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English : Atelier Lego-Print

L’événement Atelier Lego-Print Parly a été mis à jour le 2026-04-10 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)