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Atelier Lego-Print lieu dit la Métairie Bruyère Parly

Atelier Lego-Print lieu dit la Métairie Bruyère Parly

Atelier Lego-Print lieu dit la Métairie Bruyère Parly mercredi 5 août 2026.

Lieu : lieu dit la Métairie Bruyère

Adresse : Centre d'art graphique

Ville : 89240 Parly

Département : Yonne

Début : mercredi 5 août 2026

Fin : mercredi 5 août 2026

Heure de début : 14:15:00

Tarif : 30 30 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Parly

Atelier Lego-Print

lieu dit la Métairie Bruyère Centre d’art graphique Parly Yonne

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 14:15:00
fin : 2026-08-19 16:30:00

Date(s) :
2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19

Pour les enfants de 7 à 16 ans.
Et si vos LEGO devenaient des œuvres d’art ?
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lieu dit la Métairie Bruyère Centre d’art graphique Parly 89240 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 74 30 72  lametairieb@gmail.com

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English : Atelier Lego-Print

L’événement Atelier Lego-Print Parly a été mis à jour le 2026-04-10 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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