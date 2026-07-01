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AGENDA · Parly

SoliCagnole lance ses ateliers Parly

lundi 13 juillet 2026 · Parly

Informations pratiques

Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
La Ferme de Bréviande à Parly
Ville
89240 Parly
Département
Yonne
Tarif

Parly

SoliCagnole lance ses ateliers

La Ferme de Bréviande à Parly Parly Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 09:00:00
fin : 2026-07-13 13:00:00

Date(s) :
2026-07-13

SoliCagnole lance ses ateliers du bien manger local sans se ruiner. SoliCagnole vous invite à sa première rencontre producteur.trice !
Venez découvrir le métier de Juli, producteur de fromage de chèvre à Parly, échanger sur son savoir-faire, puis participer à un atelier cuisine convivial suivi d’un repas partagé.
Lundi 13 juillet
De 9 h à 13 h
La Ferme de Bréviande à Parly.
Renseignements et inscriptions
Edwige 06 32 65 29 51
Ou via le QR code présent sur l’affiche.   .

La Ferme de Bréviande à Parly Parly 89240 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 32 65 29 51  secretariat@solicagnole.fr

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English : SoliCagnole lance ses ateliers

L’événement SoliCagnole lance ses ateliers Parly a été mis à jour le 2026-07-03 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !

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