Stage gravure parents enfants

La Métairie Bruyère Centre d’art Graphique Parly Yonne

Tarif : 30 – 30 – 90 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19 14:00:00

fin : 2026-02-20 16:30:00

Date(s) :

2026-02-19 2026-04-07

Venez partager un moment créatif en famille lors de nos stages de découverte de la gravure ! Parents et enfants (à partir de 6 ans) auront l’occasion d’explorer ensemble les différentes techniques de gravure, de la préparation des plaques à l’impression. Un atelier ludique et enrichissant pour stimuler l’imagination et tisser des liens autour de l’art. Une expérience artistique à vivre à deux ou plusieurs ! .

La Métairie Bruyère Centre d’art Graphique Parly 89240 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 74 30 72 lametairieb@gmail.com

English : Stage gravure parents enfants

L’événement Stage gravure parents enfants Parly a été mis à jour le 2025-11-28 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !