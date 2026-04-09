Pierre Alechinsky Lieu-dit La Métairie Bruyère Parly

Parly

Pierre Alechinsky

Lieu-dit La Métairie Bruyère Centre d’art graphique Parly Yonne

Tarif : – – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 14:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-07-01

Depuis plus de trente ans, Pierre Alechinsky travaille avec les Ateliers RLD à La Métairie Bruyère. Cette exposition raconte cette collaboration au long cours, faite d’échanges, d’essais et de découvertes autour de la gravure.

Grâce à différentes techniques comme l’eau-forte, l’aquatinte ou la lithographie, l’artiste prolonge son dessin dans la matière. Avec l’aide des imprimeurs, ses lignes prennent forme sur le papier, donnant naissance à des images libres et vivantes.

Ce travail commun se retrouve aussi dans des livres d’artiste, comme Odessa Mama, Cinq dans ton œil ou Les Nonnes grises, où textes et images se répondent. Le livre devient alors un autre espace de création.

À travers les œuvres présentées, l’exposition invite à découvrir les coulisses de la gravure et montre comment, au fil du temps, une relation de confiance entre un artiste et un atelier peut donner naissance à une œuvre riche et toujours en mouvement.

Prix libre, en plus de cela tu peux repartir avec ta propre gravure réalisée sur brique de lait .

Lieu-dit La Métairie Bruyère Centre d’art graphique Parly 89240 Yonne Bourgogne-Franche-Comté lametairieb@gmail.com

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English : Pierre Alechinsky

L’événement Pierre Alechinsky Parly a été mis à jour le 2026-04-09 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)