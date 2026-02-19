Parly, entre art roman et secrets de Puisaye Église Parly
Parly, entre art roman et secrets de Puisaye Église Parly mercredi 1 juillet 2026.
Parly
Parly, entre art roman et secrets de Puisaye
Église Rue de l’Église Parly Yonne
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 20:00:00
fin : 2026-07-01
Date(s) :
2026-07-01
Bienvenue à Parly, charmant village de Puisaye où l’histoire se lit dans chaque pierre et chaque hameau ! Dominant le bourg, l’église romane Saint-Sébastien du XII? siècle émerveille par son magnifique portail sculpté et son élégant clocher octogonal, véritable trésor du patrimoine bourguignon.
Laissez-vous guider par Béatrice Kerfa, guide conférencière passionnée, pour une visite conviviale et pleine d’anecdotes au cœur de ce village authentique de l’Yonne ! .
Église Rue de l’Église Parly 89240 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 74 10 07 accueil@puisaye-tourisme.fr
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English : Parly, entre art roman et secrets de Puisaye
L’événement Parly, entre art roman et secrets de Puisaye Parly a été mis à jour le 2026-06-02 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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