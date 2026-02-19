Parly, entre art roman et secrets de Puisaye Église Parly

Parly

Parly, entre art roman et secrets de Puisaye

Église Rue de l’Église Parly Yonne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 20:00:00

fin : 2026-07-01

Date(s) :

2026-07-01

Bienvenue à Parly, charmant village de Puisaye où l’histoire se lit dans chaque pierre et chaque hameau ! Dominant le bourg, l’église romane Saint-Sébastien du XII? siècle émerveille par son magnifique portail sculpté et son élégant clocher octogonal, véritable trésor du patrimoine bourguignon.

Laissez-vous guider par Béatrice Kerfa, guide conférencière passionnée, pour une visite conviviale et pleine d’anecdotes au cœur de ce village authentique de l’Yonne ! .

Église Rue de l’Église Parly 89240 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 74 10 07 accueil@puisaye-tourisme.fr

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English : Parly, entre art roman et secrets de Puisaye

L’événement Parly, entre art roman et secrets de Puisaye Parly a été mis à jour le 2026-06-02 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !