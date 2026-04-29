ATELIER: LES ANIMAUX DES PYRÉNÉES & LEURS TRACES Bolquère
ATELIER: LES ANIMAUX DES PYRÉNÉES & LEURS TRACES Bolquère mardi 18 août 2026.
Bolquère
ATELIER: LES ANIMAUX DES PYRÉNÉES & LEURS TRACES
31 Avenue du Serrat de l’Ours Bolquère Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 16:00:00
fin : 2026-08-18 18:00:00
Date(s) :
2026-08-18
ATELIER: LES ANIMAUX DE PYRÉNÉES & LEURS TRACES
16h 18h | Office de Tourisme Pyrénées 2000
5€/enfant, sur inscription par téléphone.
Cette activité permet aux enfants de découvrir la faune de montagne à travers plusieurs ateliers moulage de traces en argile et atelier de dessin.
Un moment convivial et créatif pour apprendre en s’amusant, au cœur de la nature pyrénéenne.
.
31 Avenue du Serrat de l’Ours Bolquère 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 30 12 42
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
WORKSHOP: PYRENEAN ANIMALS & THEIR TRACKS
16h 18h | Pyrénées 2000 Tourist Office
5/child, registration by phone.
This activity enables children to discover mountain fauna through several workshops: clay trace molding and a drawing workshop.
A friendly, creative way to learn while having fun, in the heart of Pyrenean nature.
L’événement ATELIER: LES ANIMAUX DES PYRÉNÉES & LEURS TRACES Bolquère a été mis à jour le 2026-04-29 par OT DE BOLQUERE/PYRENEES 2000
À voir aussi à Bolquère (Pyrénées-Orientales)
- ATELIER: LES ANIMAUX DES PYRÉNÉES & LEURS TRACES Bolquère 13 juillet 2026
- SORTIES PLANTES MEDICINALES DES PYRENEES Bolquère 17 juillet 2026
- MUSICALES DU TICOU Bolquère 23 juillet 2026
- ATELIER: LES ANIMAUX DES PYRÉNÉES & LEURS TRACES Bolquère 28 juillet 2026
- ATELIER: LES ANIMAUX DES PYRÉNÉES & LEURS TRACES Bolquère 4 août 2026