ATELIER LES ARBRES ET LA TERRE Narbonne
mercredi 12 août 2026 · Narbonne
Informations pratiques
Narbonne
ATELIER LES ARBRES ET LA TERRE
Domaine du Grand Castelou Narbonne Aude
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 09:30:00
fin : 2026-08-12 12:00:00
Date(s) :
2026-08-12
Petite balade pour identifier quelques arbres typiques de notre région puis un atelier pour reconnaître les arbres d’après leurs feuilles avec infos et légendes. Vous en choisirez un et travaillerez la feuille sur une plaque d’argile que vous pourrez garder en souvenir.
Mireille Oliver Gratte Galine
Réservation par téléphone, 15 pers max
.
Domaine du Grand Castelou Narbonne 11100 Aude Occitanie +33 4 68 42 70 45
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English :
A short walk to identify some trees typical of our region, followed by a workshop on identifying trees by their leaves, complete with information and captions. You’ll choose one and create a leaf impression on a clay slab that you can take home as a souvenir.
Mireille Oliver Gratte Galine
Reservations by phone, 15 people max
L’événement ATELIER LES ARBRES ET LA TERRE Narbonne a été mis à jour le 2026-07-23 par
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