Informations pratiques

Narbonne

ATELIER MOBILE FLAMANT ROSE

Domaine du Grand Castelou Narbonne Aude

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 09:30:00

fin : 2026-08-05 12:00:00

Date(s) :

2026-08-05

Venez peindre et bricoler votre propre mobile en forme d’oiseau. Une façon originale et ludique de découvrir la vie intime de cet oiseau emblématique des étangs du Narbonnais. Atelier de 45 min. Deux créneaux 9h45 > 10h45 et 11h > 12h.

À partir de 5 ans accompagné d’un adulte.

Valérie Le Failler Lutins des Mers

Réservation , par téléphone 10 pers max / atelier

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Domaine du Grand Castelou Narbonne 11100 Aude Occitanie +33 4 68 42 70 45

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English :

Come paint and craft your own bird-shaped mobile. It’s a unique and fun way to discover the private life of this iconic bird of the Narbonne Lakes. 45-minute workshop. Two sessions: 9:45 a.m. to 10:45 a.m. and 11:00 a.m. to 12:00 p.m.

Ages 5 and up, accompanied by an adult.

Valérie Le Failler Lutins des Mers

Reservations by phone; max. 10 people per workshop

L’événement ATELIER MOBILE FLAMANT ROSE Narbonne a été mis à jour le 2026-07-23 par