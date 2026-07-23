ATELIER MOBILE FLAMANT ROSE Narbonne
mercredi 5 août 2026 · Narbonne
Informations pratiques
Narbonne
ATELIER MOBILE FLAMANT ROSE
Domaine du Grand Castelou Narbonne Aude
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 09:30:00
fin : 2026-08-05 12:00:00
Date(s) :
2026-08-05
Venez peindre et bricoler votre propre mobile en forme d’oiseau. Une façon originale et ludique de découvrir la vie intime de cet oiseau emblématique des étangs du Narbonnais. Atelier de 45 min. Deux créneaux 9h45 > 10h45 et 11h > 12h.
À partir de 5 ans accompagné d’un adulte.
Valérie Le Failler Lutins des Mers
Réservation , par téléphone 10 pers max / atelier
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Domaine du Grand Castelou Narbonne 11100 Aude Occitanie +33 4 68 42 70 45
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English :
Come paint and craft your own bird-shaped mobile. It’s a unique and fun way to discover the private life of this iconic bird of the Narbonne Lakes. 45-minute workshop. Two sessions: 9:45 a.m. to 10:45 a.m. and 11:00 a.m. to 12:00 p.m.
Ages 5 and up, accompanied by an adult.
Valérie Le Failler Lutins des Mers
Reservations by phone; max. 10 people per workshop
L’événement ATELIER MOBILE FLAMANT ROSE Narbonne a été mis à jour le 2026-07-23 par
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