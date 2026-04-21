Narbonne

ENS BALADE À LA DÉCOUVERTE DU LITTORAL

Narbonne Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 09:30:00

fin : 2026-08-19 11:30:00

Date(s) :

2026-08-19

1 km Facile + 6 ans

Découvrez comment le littoral audois s’est façonné au fil du temps et partez explorer ses dunes, ses habitats naturels et sa biodiversité unique.

Réservation obligatoire par email. 15 personnes max.

Matériel d’observation fourni.

Rendez-vous au parking proche de l’arrêt de bus Canigou

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Narbonne 11100 Aude Occitanie marion.marmol@educ-envir.org

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English :

1 km Easy + 6 years

Discover how the Aude coastline has been shaped over time and explore its dunes, natural habitats and unique biodiversity.

Reservations required by email. 15 people max.

Observation equipment provided.

Meet at the parking lot near the Canigou bus stop

L’événement ENS BALADE À LA DÉCOUVERTE DU LITTORAL Narbonne a été mis à jour le 2026-04-21 par A.D.T. de l’Aude 11 CD Aude