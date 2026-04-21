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ENS BALADE À LA DÉCOUVERTE DU LITTORAL Narbonne

ENS BALADE À LA DÉCOUVERTE DU LITTORAL Narbonne

ENS BALADE À LA DÉCOUVERTE DU LITTORAL Narbonne mercredi 19 août 2026.

Ville : 11100 Narbonne

Département : Aude

Début : mercredi 19 août 2026

Fin : mercredi 19 août 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Narbonne

ENS BALADE À LA DÉCOUVERTE DU LITTORAL

Narbonne Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 09:30:00
fin : 2026-08-19 11:30:00

Date(s) :
2026-08-19

1 km Facile + 6 ans
Découvrez comment le littoral audois s’est façonné au fil du temps et partez explorer ses dunes, ses habitats naturels et sa biodiversité unique.
Réservation obligatoire par email. 15 personnes max.
Matériel d’observation fourni.
Rendez-vous au parking proche de l’arrêt de bus Canigou
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Narbonne 11100 Aude Occitanie   marion.marmol@educ-envir.org

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English :

1 km Easy + 6 years
Discover how the Aude coastline has been shaped over time and explore its dunes, natural habitats and unique biodiversity.
Reservations required by email. 15 people max.
Observation equipment provided.
Meet at the parking lot near the Canigou bus stop

L’événement ENS BALADE À LA DÉCOUVERTE DU LITTORAL Narbonne a été mis à jour le 2026-04-21 par A.D.T. de l’Aude 11 CD Aude

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