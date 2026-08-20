Atelier : « Les cicatrices du papier », Médiathèque louise labé, Saint-Chamond

Informations pratiques

Atelier : « Les cicatrices du papier » Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Médiathèque louise labé Loire

A partir de 14 ans – 8 places max. par session

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

– L’atelier

Passez de la découverte à la pratique ! Initiez-vous à la préservation du fonds ancien en fabriquant des pochettes de protection pour des ouvrages du XIXᵉ siècle. Repartez avec des conseils d’experts pour vos propres ouvrages et archives.

Samedi 19 septembre de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h

Médiathèque louise labé 54 boulevard waldeck rousseau 42400 Saint-Chamond Saint-Chamond 42400 Izieux Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 77 31 07 80 »}]

– L’atelier

Ville de Saint-Chamond