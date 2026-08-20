L’orgue de Saint-Pierre : un patrimoine à retrouver et défendre, Église Saint-Pierre, Saint-Chamond
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Pierre · Saint-Chamond
Informations pratiques
L’orgue de Saint-Pierre : un patrimoine à retrouver et défendre 19 et 20 septembre Église Saint-Pierre Loire
12 participants maximum
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Un patrimoine vecteur de vie culturelle mis à mal ? Que restaurer ? Cette rencontre sera l’occasion d’évoquer l’avenir de cet instrument, un chef-d’œuvre classé au titre des Monuments historiques, les enjeux de sa restauration et le rôle crucial de l’État et des passionnés pour défendre ce précieux patrimoine culturel.
Église Saint-Pierre 1 Rue de la Fenderie, 42400 Saint-Chamond, France Saint-Chamond 42400 Izieux Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 06 88 44 16 69 »}]
Un patrimoine vecteur de vie culturelle mis à mal ? Que restaurer ? Cette rencontre sera l’occasion d’évoquer l’avenir de cet instrument, un chef-d’œuvre classé au titre des Monuments historiques, de…
©Amis des Orgues de St-Pierre
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