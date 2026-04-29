ATELIER LES LOUPS EN CATALOGNE Le Boulou
ATELIER LES LOUPS EN CATALOGNE Le Boulou mercredi 22 juillet 2026.
Le Boulou
ATELIER LES LOUPS EN CATALOGNE
4 Rue Arago Le Boulou Pyrénées-Orientales
Tarif : 5 – 5 – 5
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 14:00:00
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
– des fiches quizz qui sont l’occasion d’échanger sur l’espèce Canis lupus de manière interactive.
– une présentation des données officielles de présence du loup en Catalogne.
durée 45 min, 12 pers maximum 5€/pers. Réservation obligatoire au 04 68 87 50 10 ou contact@mem-leboulou.fr
+ de 14 ans et adultes
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4 Rue Arago Le Boulou 66160 Pyrénées-Orientales Occitanie
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English :
– quiz cards that provide an interactive way of discussing the Canis lupus species.
– a presentation of official data on the presence of the wolf in Catalonia.
duration 45 min, 12 pers maximum: 5?/pers. Booking essential on 04 68 87 50 10 or contact@mem-leboulou.fr
14+ and adults
L’événement ATELIER LES LOUPS EN CATALOGNE Le Boulou a été mis à jour le 2026-04-29 par VALLESPIR TOURISME
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