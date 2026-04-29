Le Boulou

ATELIER LES LOUPS EN CATALOGNE

4 Rue Arago Le Boulou Pyrénées-Orientales

Tarif : 5 – 5 – 5

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 14:00:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

– des fiches quizz qui sont l’occasion d’échanger sur l’espèce Canis lupus de manière interactive.

– une présentation des données officielles de présence du loup en Catalogne.

durée 45 min, 12 pers maximum 5€/pers. Réservation obligatoire au 04 68 87 50 10 ou contact@mem-leboulou.fr

+ de 14 ans et adultes

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4 Rue Arago Le Boulou 66160 Pyrénées-Orientales Occitanie

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English :

– quiz cards that provide an interactive way of discussing the Canis lupus species.

– a presentation of official data on the presence of the wolf in Catalonia.

duration 45 min, 12 pers maximum: 5?/pers. Booking essential on 04 68 87 50 10 or contact@mem-leboulou.fr

14+ and adults

L’événement ATELIER LES LOUPS EN CATALOGNE Le Boulou a été mis à jour le 2026-04-29 par VALLESPIR TOURISME