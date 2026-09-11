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AGENDA · Malicorne-sur-Sarthe

Atelier les mains dans la terre Rue Victor Hugo Malicorne-sur-Sarthe

vendredi 23 octobre 2026 · Rue Victor Hugo · Malicorne-sur-Sarthe

Informations pratiques

Début
vendredi 23 octobre 2026
Fin
vendredi 23 octobre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Rue Victor Hugo
Adresse
Musée de la Faïence et de la Céramique
Ville
72270 Malicorne-sur-Sarthe
Département
Sarthe
Tarif
5 5 5

Malicorne-sur-Sarthe

Atelier les mains dans la terre

Rue Victor Hugo Musée de la Faïence et de la Céramique Malicorne-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 15:00:00
fin : 2026-10-23 15:45:00

Date(s) :
2026-10-23 2026-12-23

Atelier de découverte, de manipulation et création en argile sans cuisson
Ouvert à tous, cet atelier vous offre une première expérience de la matière et des gestes de potiers. Chaque participant repart avec sa création ( non cuite).
5 €
Public adultes et enfants dès 4 ans.

19 février les oiseaux

22 avril la musique

9 mai les photophores

22 juillet les animaux

1er août la musique

20 août les oiseaux

24 août les photophores

23 octobre Halloween

23 décembre Noël   .

Rue Victor Hugo Musée de la Faïence et de la Céramique Malicorne-sur-Sarthe 72270 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 48 07 17  musee.malicorne@valleedelasarthe.fr

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English :

Workshop of discovery, manipulation and creation in clay without firing

L’événement Atelier les mains dans la terre Malicorne-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-01-08 par CDT72

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