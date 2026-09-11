Atelier les mains dans la terre Rue Victor Hugo Malicorne-sur-Sarthe
vendredi 23 octobre 2026 · Rue Victor Hugo · Malicorne-sur-Sarthe
Informations pratiques
Malicorne-sur-Sarthe
Atelier les mains dans la terre
Rue Victor Hugo Musée de la Faïence et de la Céramique Malicorne-sur-Sarthe Sarthe
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 15:00:00
fin : 2026-10-23 15:45:00
Date(s) :
2026-10-23 2026-12-23
Atelier de découverte, de manipulation et création en argile sans cuisson
Ouvert à tous, cet atelier vous offre une première expérience de la matière et des gestes de potiers. Chaque participant repart avec sa création ( non cuite).
5 €
Public adultes et enfants dès 4 ans.
19 février les oiseaux
22 avril la musique
9 mai les photophores
22 juillet les animaux
1er août la musique
20 août les oiseaux
24 août les photophores
23 octobre Halloween
23 décembre Noël .
Rue Victor Hugo Musée de la Faïence et de la Céramique Malicorne-sur-Sarthe 72270 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 48 07 17 musee.malicorne@valleedelasarthe.fr
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English :
Workshop of discovery, manipulation and creation in clay without firing
L’événement Atelier les mains dans la terre Malicorne-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-01-08 par CDT72
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