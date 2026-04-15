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Atelier « Les monnaies du coin », Musée des Ursulines, Mâcon

Atelier « Les monnaies du coin », Musée des Ursulines, Mâcon

Atelier « Les monnaies du coin », Musée des Ursulines, Mâcon samedi 13 juin 2026.

Lieu : Musée des Ursulines

Adresse : Rue de la Préfecture, 71000 Mâcon, France

Ville : 71000 Mâcon

Département : Saône-et-Loire

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Tarif : Dans la limite des places disponibles

Atelier « Les monnaies du coin » Samedi 13 juin, 14h30 Musée des Ursulines Saône-et-Loire

Dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T14:30:00+02:00 – 2026-06-13T15:30:00+02:00
Fin : 2026-06-13T14:30:00+02:00 – 2026-06-13T15:30:00+02:00

Partez à la découverte des monnaies les plus anciennes du musée avant d’essayer de frapper la vôtre…
Dès 5 ans, enfants accompagnés d’au moins un adulte

Musée des Ursulines Rue de la Préfecture, 71000 Mâcon, France Mâcon 71000 Mâcon Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33385399038 https://www.macon.fr/vivre-et-bouger-a-macon/culture/musee-des-ursulines Label Accueil vélo : stationnement gratuit dans la cour, équipements mis à disposition. Navettes gratuites N1 et N2. Bus urbain lignes A, B, C et G. Gare Mâcon ville à 10 min à pied. Parking véhicule gratuit à 10 min à pied (parking Monnier).
Partez à la découverte des monnaies les plus anciennes du musée avant d’essayer de frapper la vôtre…

© F. Pannuti, Ville de Mâcon

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