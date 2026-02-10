Atelier Les Poulettes en mosaïque LA BULLE Vimoutiers

Atelier Les Poulettes en mosaïque

LA BULLE 8, rue Marie HAREL Vimoutiers Orne

Début : 2026-05-06 10:00:00

fin : 2026-05-06 17:00:00

Date(s) :

2026-05-06

Venez vous amuser à réaliser votre poulette en mosaïque !

De nombreuses images vous sont proposées comme support, et selon votre inspiration, créez votre poule à base de vitrail et de miroirs colorés.

Initiation aux outils du vitrailliste, pose directe sur une ardoise ou un support en bois.

> Réservation obligatoire

> Public adulte .

LA BULLE 8, rue Marie HAREL Vimoutiers 61120 Orne Normandie +33 6 29 33 32 69 labullevimoutiers@gmail.com

English : Atelier Les Poulettes en mosaïque

