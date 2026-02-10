Atelier Les Poulettes en mosaïque LA BULLE Vimoutiers
Atelier Les Poulettes en mosaïque LA BULLE Vimoutiers mercredi 6 mai 2026.
Atelier Les Poulettes en mosaïque
LA BULLE 8, rue Marie HAREL Vimoutiers Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 10:00:00
fin : 2026-05-06 17:00:00
Date(s) :
2026-05-06
Venez vous amuser à réaliser votre poulette en mosaïque !
De nombreuses images vous sont proposées comme support, et selon votre inspiration, créez votre poule à base de vitrail et de miroirs colorés.
Initiation aux outils du vitrailliste, pose directe sur une ardoise ou un support en bois.
> Réservation obligatoire
> Public adulte .
LA BULLE 8, rue Marie HAREL Vimoutiers 61120 Orne Normandie +33 6 29 33 32 69 labullevimoutiers@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier Les Poulettes en mosaïque
L’événement Atelier Les Poulettes en mosaïque Vimoutiers a été mis à jour le 2026-02-10 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault