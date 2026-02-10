Atelier Mosaïque Intuitive LA BULLE Vimoutiers
Atelier Mosaïque Intuitive LA BULLE Vimoutiers samedi 25 avril 2026.
Atelier Mosaïque Intuitive
LA BULLE 8, rue Marie HAREL Vimoutiers Orne
Début : 2026-04-25 14:30:00
fin : 2026-04-25 18:30:00
2026-04-25
En s’inspirant d’une œuvre du maître contemporain Enzo Tinarelli, découvrez la mosaïque dans une démarche intuitive.
Disposez selon votre inspiration des tesselles pré taillées et composez une œuvre abstraite.
Apprentissage de la pose directe sur mortier.
Travail sur la complémentarité des couleurs et l’andamenti (le mouvement).
> Réservation obligatoire .
LA BULLE 8, rue Marie HAREL Vimoutiers 61120 Orne Normandie +33 6 29 33 32 69 labullevimoutiers@gmail.com
