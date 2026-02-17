Atelier Les Poulettes en mosaïque LA BULLE Vimoutiers
Atelier Les Poulettes en mosaïque LA BULLE Vimoutiers mercredi 13 mai 2026.
Atelier Les Poulettes en mosaïque
LA BULLE 8, rue Marie HAREL Vimoutiers Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 10:00:00
fin : 2026-05-13 17:00:00
Date(s) :
2026-05-13
A partir d’une grande variété de vaisselle ancienne (porcelaine, céramique) apprenez la technique dite du Picassiette .
Réalisation d’une ou plusieurs hirondelles.
Apprentissage des outils spécifiques à cette technique.
> Réservation obligatoire
> Public adulte .
LA BULLE 8, rue Marie HAREL Vimoutiers 61120 Orne Normandie +33 6 29 33 32 69 labullevimoutiers@gmail.com
English : Atelier Les Poulettes en mosaïque
