Atelier Les Poulettes en mosaïque LA BULLE Vimoutiers

Atelier Les Poulettes en mosaïque

LA BULLE 8, rue Marie HAREL Vimoutiers Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 10:00:00

fin : 2026-05-13 17:00:00

Date(s) :

2026-05-13

A partir d’une grande variété de vaisselle ancienne (porcelaine, céramique) apprenez la technique dite du Picassiette .

Réalisation d’une ou plusieurs hirondelles.

Apprentissage des outils spécifiques à cette technique.

> Réservation obligatoire

> Public adulte .

LA BULLE 8, rue Marie HAREL Vimoutiers 61120 Orne Normandie +33 6 29 33 32 69 labullevimoutiers@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Les Poulettes en mosaïque

L’événement Atelier Les Poulettes en mosaïque Vimoutiers a été mis à jour le 2026-02-17 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault