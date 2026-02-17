Atelier Les Poulettes en mosaïque LA BULLE Vimoutiers

Atelier Les Poulettes en mosaïque LA BULLE Vimoutiers mercredi 13 mai 2026.

Atelier Les Poulettes en mosaïque

LA BULLE 8, rue Marie HAREL Vimoutiers Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 10:00:00
fin : 2026-05-13 17:00:00

Date(s) :
2026-05-13

A partir d’une grande variété de vaisselle ancienne (porcelaine, céramique) apprenez la technique dite du Picassiette .

Réalisation d’une ou plusieurs hirondelles.

Apprentissage des outils spécifiques à cette technique.

> Réservation obligatoire
> Public adulte   .

LA BULLE 8, rue Marie HAREL Vimoutiers 61120 Orne Normandie +33 6 29 33 32 69  labullevimoutiers@gmail.com

English : Atelier Les Poulettes en mosaïque

L’événement Atelier Les Poulettes en mosaïque Vimoutiers a été mis à jour le 2026-02-17 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault