Atelier mosaïque Jeunes talents LA BULLE Vimoutiers

Atelier mosaïque Jeunes talents

LA BULLE 8, rue Marie HAREL Vimoutiers Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 15:00:00

fin : 2026-04-29 17:00:00

Date(s) :

2026-04-29

Les enfants choisissent parmi un choix varié un kit maison , préparé par la mosaïste Régine GourdelPriem, sur le thème animalier.

Régine accompagnera ces jeunes talents afin d’appréhender la technique de pose, l’organisation des tesselles, le report du motif… L’occasion pour chacun de repartir avec une mosaïque prête à être exposée !

Durant cet atelier les enfants pourront bénéficier de matériaux variés et laisser libre cours à leur créativité.

> Réservation obligatoire

> Pour les enfants à partir de 9 ans .

LA BULLE 8, rue Marie HAREL Vimoutiers 61120 Orne Normandie +33 6 29 33 32 69 labullevimoutiers@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier mosaïque Jeunes talents

L’événement Atelier mosaïque Jeunes talents Vimoutiers a été mis à jour le 2026-02-10 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault