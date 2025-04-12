Informations pratiques

Kaysersberg Vignoble

Atelier Les secrets du Vin Chaud

31 Grand’rue Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-12-17 16:00:00

fin : 2026-12-17 20:00:00

Date(s) :

2026-12-17

Venez découvrir et confectionner LA recette du vin chaud maison qui vous est dévoilée. Savourez la avec des bredalas: les petits biscuits de Noël alsaciens.

Découvrez les secrets du vin chaud au Gewurztraminer, véritable signature du domaine, lors d’un atelier gourmand et convivial. Participez à sa confection, puis dégustez votre préparation accompagnée de délicieux bredalas, les traditionnels petits biscuits de Noël alsaciens. Atelier en continu. 0 .

31 Grand’rue Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 6 75 06 58 57 contact@joseph-fritsch.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover and make THE recipe for homemade mulled wine. Enjoy it with bredalas: Alsatian Christmas cookies.

L’événement Atelier Les secrets du Vin Chaud Kaysersberg Vignoble a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg