Atelier Les secrets du Vin Chaud Kaysersberg Vignoble
jeudi 17 décembre 2026 · Kaysersberg Vignoble
Informations pratiques
Kaysersberg Vignoble
Atelier Les secrets du Vin Chaud
31 Grand’rue Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-12-17 16:00:00
fin : 2026-12-17 20:00:00
Date(s) :
2026-12-17
Venez découvrir et confectionner LA recette du vin chaud maison qui vous est dévoilée. Savourez la avec des bredalas: les petits biscuits de Noël alsaciens.
Découvrez les secrets du vin chaud au Gewurztraminer, véritable signature du domaine, lors d’un atelier gourmand et convivial. Participez à sa confection, puis dégustez votre préparation accompagnée de délicieux bredalas, les traditionnels petits biscuits de Noël alsaciens. Atelier en continu. 0 .
31 Grand’rue Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 6 75 06 58 57 contact@joseph-fritsch.com
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English :
Discover and make THE recipe for homemade mulled wine. Enjoy it with bredalas: Alsatian Christmas cookies.
L’événement Atelier Les secrets du Vin Chaud Kaysersberg Vignoble a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg
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