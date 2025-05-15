Exposition d’artisans d’art Kaysersberg Vignoble
mardi 1 septembre 2026 · Kaysersberg Vignoble
Informations pratiques
Kaysersberg Vignoble
Exposition d’artisans d’art
103 Rue du Général de Gaulle Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-01 10:00:00
fin : 2026-09-07 18:30:00
Date(s) :
2026-09-01
Venez admirer les oeuvres de talentueux artisans qui travaillent le verre, la pierre, la céramique et le bois.
Venez decouvrir des artisans passionnés, chacun avec son univers unique, où la matière se transforme en œuvres d’art singulières et inspirantes
Patrick Maraval sculpteur sur pierre de Savonnières, il crée des pièces à la fois sobres et élégantes, inspirées par la matière brute qu’il façonne avec finesse.
Michel Coleno passionné du bois, il allie tournage et sculpture. Membres de l’Association Française pour le Tournage d’Art sur Bois
Rachel Gauthier Boumediene ses céramiques sculptées, décoratives et parfois utilitaires, mêlent textures et émotions pour donner vie à la terre. Ligne de vaisselle et des pièces décoratives originales, poétiques illustrées à la main.
Catherine Laurent grâce aux techniques du fusing et du thermoformage, elle transforme le verre en créations lumineuses et poétiques art de la table, déco de la maison, bijoux fantaisie.
Christian Laignel marqueteur depuis 26 ans, il compose au scalpel des tableaux, boîtes et petits meubles en bois naturels ou teintés, véritables mosaïques de précision.
Une rencontre unique entre la pierre, le bois, la céramique, le verre, le métal et la pierre, pour célébrer la diversité et la créativité des artisans d’art. 0 .
103 Rue du Général de Gaulle Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 11 11 info@kaysersberg-vignoble.fr
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English :
Come admire the works of talented artisans who work with glass, stone, ceramics, and wood.
L’événement Exposition d’artisans d’art Kaysersberg Vignoble a été mis à jour le 2026-08-20 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg
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