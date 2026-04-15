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Atelier Light Painting, Musée Jules Verne, Nantes

Atelier Light Painting, Musée Jules Verne, Nantes

Atelier Light Painting, Musée Jules Verne, Nantes samedi 23 mai 2026.

Lieu : Musée Jules Verne

Adresse : 3, rue de l'Hermitage, 44000 Nantes

Ville : 44100 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Tarif : Gratuit // Sur inscription au 02 40 69 72 52 ou 02 40 41 42 33

Atelier Light Painting Samedi 23 mai, 19h00, 19h45, 20h30, 21h15, 22h00 Musée Jules Verne Loire-Atlantique

Gratuit // Sur inscription au 02 40 69 72 52 ou 02 40 41 42 33

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:30:00+02:00
Fin : 2026-05-23T22:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Un atelier pour grands et petits, pour découvrir la magie du light painting : dessinez votre propre constellation et figez la lumière en mouvement.
Durée : 30 minutes
à 19h, 19h45, 20h30, 21h15, 22h
Sur inscription uniquement, au 02 40 69 72 52 ou 02 40 41 42 33.

Musée Jules Verne 3, rue de l’Hermitage, 44000 Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 69 72 52 http://www.julesverne.nantesmetropole.fr Un voyage au centre de l’écriture vernienne, sa force d’inspiration et son actualité.
Un atelier en famille pour découvrir la magie du light painting : dessinez votre propre constellation et figez la lumière en mouvement.

© Musée Jules Verne / Nantes Métropole

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