Atelier Light Painting, Musée Jules Verne, Nantes
Atelier Light Painting, Musée Jules Verne, Nantes samedi 23 mai 2026.
Atelier Light Painting Samedi 23 mai, 19h00, 19h45, 20h30, 21h15, 22h00 Musée Jules Verne Loire-Atlantique
Gratuit // Sur inscription au 02 40 69 72 52 ou 02 40 41 42 33
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:30:00+02:00
Fin : 2026-05-23T22:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00
Un atelier pour grands et petits, pour découvrir la magie du light painting : dessinez votre propre constellation et figez la lumière en mouvement.
Durée : 30 minutes
à 19h, 19h45, 20h30, 21h15, 22h
Sur inscription uniquement, au 02 40 69 72 52 ou 02 40 41 42 33.
Musée Jules Verne 3, rue de l’Hermitage, 44000 Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 69 72 52 http://www.julesverne.nantesmetropole.fr Un voyage au centre de l’écriture vernienne, sa force d’inspiration et son actualité.
Un atelier en famille pour découvrir la magie du light painting : dessinez votre propre constellation et figez la lumière en mouvement.
© Musée Jules Verne / Nantes Métropole
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