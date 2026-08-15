Atelier light painting Médiathèque François Mitterrand Saintes

Informations pratiques

Saintes

Atelier light painting

Médiathèque François Mitterrand Médiathèque François Mitterrand Salle des Jacobins Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 11:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Atelier lightpainting par le photographe Tonnmiles;

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Médiathèque François Mitterrand Médiathèque François Mitterrand Salle des Jacobins Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 93 25 39

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English :

Light painting workshop led by photographer Tonnmiles;

L’événement Atelier light painting Saintes a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge