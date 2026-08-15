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AGENDA · Saintes

Atelier light painting Médiathèque François Mitterrand Saintes

samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque François Mitterrand · Saintes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Médiathèque François Mitterrand
Adresse
Médiathèque François Mitterrand Salle des Jacobins
Ville
17100 Saintes
Département
Charente-Maritime
Tarif

Saintes

Atelier light painting

Médiathèque François Mitterrand Médiathèque François Mitterrand Salle des Jacobins Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 11:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Atelier lightpainting par le photographe Tonnmiles;
  .

Médiathèque François Mitterrand Médiathèque François Mitterrand Salle des Jacobins Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 93 25 39 

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English :

Light painting workshop led by photographer Tonnmiles;

L’événement Atelier light painting Saintes a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge

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