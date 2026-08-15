Atelier light painting Médiathèque François Mitterrand Saintes
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque François Mitterrand · Saintes
Informations pratiques
Saintes
Atelier light painting
Médiathèque François Mitterrand Médiathèque François Mitterrand Salle des Jacobins Saintes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 11:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Atelier lightpainting par le photographe Tonnmiles;
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Médiathèque François Mitterrand Médiathèque François Mitterrand Salle des Jacobins Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 93 25 39
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English :
Light painting workshop led by photographer Tonnmiles;
L’événement Atelier light painting Saintes a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge
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