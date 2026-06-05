Atelier L’indispensable Porte-Cartes Cité du Cuir Saint-Junien
Atelier L’indispensable Porte-Cartes Cité du Cuir Saint-Junien vendredi 5 juin 2026.
Saint-Junien
Atelier L’indispensable Porte-Cartes
Cité du Cuir 20 Chemin Notre Dame au Goth Saint-Junien Haute-Vienne
Tarif : 14 – 14 – 14 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 16:30:00
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05 2026-06-10
La Cité du Cuir à Saint-Junien vous propose divers atelier en relation avec le savoir-faire cuir.
Les participant·es montent un porte-cartes, qu’ils et elles personnalisent avec des encres, des feutres et des matoirs. L’atelier est accessible à tous, sans besoin de connaissances préalables en travail du cuir.
Les ateliers sont accessibles dans la limite des places disponibles.
Réservation des ateliers sur la billetterie en ligne de la Cité du Cuir ou sur place. .
Cité du Cuir 20 Chemin Notre Dame au Goth Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 02 76 68
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English : Atelier L’indispensable Porte-Cartes
L’événement Atelier L’indispensable Porte-Cartes Saint-Junien a été mis à jour le 2026-06-03 par Terres de Limousin
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