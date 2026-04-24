Argentan

Atelier Linogravure Planches botaniques

Rue des Anciens Combattants Argentan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 14:00:00

fin : 2026-07-04 16:00:00

Date(s) :

2026-07-04 2026-08-29

Atelier de linogravure guidé par l’artiste Fabien Tabur exposant à la Chapelle Saint-Nicolas. À partir de 8 ans. .

Rue des Anciens Combattants Argentan 61200 Orne Normandie +33 6 88 97 54 67

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English : Atelier Linogravure Planches botaniques

L’événement Atelier Linogravure Planches botaniques Argentan a été mis à jour le 2026-04-10 par Terres d’Argentan Intercom