Atelier Linogravure Planches botaniques Argentan
Atelier Linogravure Planches botaniques Argentan samedi 4 juillet 2026.
Argentan
Atelier Linogravure Planches botaniques
Rue des Anciens Combattants Argentan Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 14:00:00
fin : 2026-07-04 16:00:00
Date(s) :
2026-07-04 2026-08-29
Atelier de linogravure guidé par l’artiste Fabien Tabur exposant à la Chapelle Saint-Nicolas. À partir de 8 ans. .
Rue des Anciens Combattants Argentan 61200 Orne Normandie +33 6 88 97 54 67
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English : Atelier Linogravure Planches botaniques
L’événement Atelier Linogravure Planches botaniques Argentan a été mis à jour le 2026-04-10 par Terres d’Argentan Intercom
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