Atelier lithothérapie parents/enfants La Tisanerie Pontarlier
Atelier lithothérapie parents/enfants La Tisanerie Pontarlier samedi 23 mai 2026.
Pontarlier
Atelier lithothérapie parents/enfants
La Tisanerie 2 Rue Notre-Dame Pontarlier Doubs
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-23 11:30:00
Date(s) :
2026-05-23
Organisé par La Tisanerie.
Libérer les mots pour libérer les maux, créer l’un pour l’autre. Lors de cet atelier, les minéraux servent de pont entre le parent et l’enfant, entre l’émotion et la parole. Création d’un bracelet pour son enfant et pour son parent. Réservation par téléphone. .
La Tisanerie 2 Rue Notre-Dame Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 68 84 10 04 lithocaline@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier lithothérapie parents/enfants
L’événement Atelier lithothérapie parents/enfants Pontarlier a été mis à jour le 2026-04-14 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
À voir aussi à Pontarlier (Doubs)
- Salon des vins et des saveurs Pontarlier 17 avril 2026
- Les Défis de la Comté La porte des légendes ! Pontarlier 18 avril 2026
- Spectacle Venez donc dîner ce soir Théâtre Bernard Blier Pontarlier 18 avril 2026
- Atelier culinaire Pontarlier 18 avril 2026
- Deux spectacles sinon rien ! Théâtre du Lavoir Pontarlier 18 avril 2026