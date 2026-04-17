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Atelier lithothérapie parents/enfants La Tisanerie Pontarlier

Atelier lithothérapie parents/enfants La Tisanerie Pontarlier samedi 23 mai 2026.

Lieu : La Tisanerie

Adresse : 2 Rue Notre-Dame

Ville : 25300 Pontarlier

Département : Doubs

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 35 35 35 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Pontarlier

Atelier lithothérapie parents/enfants

La Tisanerie 2 Rue Notre-Dame Pontarlier Doubs

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-23 11:30:00

Date(s) :
2026-05-23

Organisé par La Tisanerie.
Libérer les mots pour libérer les maux, créer l’un pour l’autre. Lors de cet atelier, les minéraux servent de pont entre le parent et l’enfant, entre l’émotion et la parole. Création d’un bracelet pour son enfant et pour son parent. Réservation par téléphone.   .

La Tisanerie 2 Rue Notre-Dame Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 68 84 10 04  lithocaline@gmail.com

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English : Atelier lithothérapie parents/enfants

L’événement Atelier lithothérapie parents/enfants Pontarlier a été mis à jour le 2026-04-14 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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