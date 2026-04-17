Atelier lithothérapie parents/enfants La Tisanerie Pontarlier

Pontarlier

Atelier lithothérapie parents/enfants

La Tisanerie 2 Rue Notre-Dame Pontarlier Doubs

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-23 11:30:00

Date(s) :

2026-05-23

Organisé par La Tisanerie.

Libérer les mots pour libérer les maux, créer l’un pour l’autre. Lors de cet atelier, les minéraux servent de pont entre le parent et l’enfant, entre l’émotion et la parole. Création d’un bracelet pour son enfant et pour son parent. Réservation par téléphone. .

La Tisanerie 2 Rue Notre-Dame Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 68 84 10 04 lithocaline@gmail.com

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English : Atelier lithothérapie parents/enfants

L’événement Atelier lithothérapie parents/enfants Pontarlier a été mis à jour le 2026-04-14 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS