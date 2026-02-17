Atelier L’Opus en mosaïque LA BULLE Vimoutiers
Atelier L’Opus en mosaïque
LA BULLE 8 rue Marie Harel Vimoutiers Orne
Début : 2026-05-14 14:30:00
fin : 2026-05-14 18:30:00
2026-05-14
Réalisation d’opus à partir d’émaux de Briare et grès cérame.
Technique de pose et découpes spécifiques donnant l’impression d’une marqueterie, réalisation d’un petit tableau ou dessous de plats.
> Réservation obligatoire .
LA BULLE 8 rue Marie Harel Vimoutiers 61120 Orne Normandie +33 6 29 33 32 69 labullevimoutiers@gmail.com
