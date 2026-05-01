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Atelier low-tech pompe à eau Commenailles

Atelier low-tech pompe à eau Commenailles samedi 30 mai 2026.

Adresse : 5 Place du Général Michelin

Ville : 39140 Commenailles

Département : Jura

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 0 0 Gratuit Gratuit

Commenailles

Atelier low-tech pompe à eau

5 Place du Général Michelin Commenailles Jura

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 09:00:00
fin : 2026-05-30 12:00:00

Date(s) :
2026-05-30

Fabrication d’une pompe à bras low-tech   .

5 Place du Général Michelin Commenailles 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 50 67 39  contact@madeiniki.org

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English : Atelier low-tech pompe à eau

L’événement Atelier low-tech pompe à eau Commenailles a été mis à jour le 2026-05-06 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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