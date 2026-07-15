Atelier ludique d’écriture ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost
vendredi 31 juillet 2026 · ARGELES-GAZOST · Argelès-Gazost
Informations pratiques
Argelès-Gazost
Atelier ludique d’écriture
ARGELES-GAZOST 19 Avenue de la Marne Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 10:30:00
fin : 2026-07-31 12:00:00
Date(s) :
2026-07-31
Venez rejoindre ce petit groupe, tous les quinze jours, afin de cultiver le plaisir d’écrire. C’est à travers un atelier ludique que vous pourrez jouer avec les mots autour de petits exercices qui font travailler l’imaginaire, la mémoire et l’envie d’écrire… Animé par Françoise Pauly.
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ARGELES-GAZOST 19 Avenue de la Marne Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 83 47 34 22 lagare@foyersruraux3165.org
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English :
Come join this small group every two weeks to cultivate the joy of writing. Through a fun workshop, you’ll get to play with words through short exercises that stimulate your imagination, memory, and desire to write… Led by Françoise Pauly.
L’événement Atelier ludique d’écriture Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-07-08 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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