Atelier ludique d’écriture ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost

Informations pratiques

Argelès-Gazost

Atelier ludique d’écriture

ARGELES-GAZOST 19 Avenue de la Marne Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 10:30:00

fin : 2026-07-31 12:00:00

Date(s) :

2026-07-31

Venez rejoindre ce petit groupe, tous les quinze jours, afin de cultiver le plaisir d’écrire. C’est à travers un atelier ludique que vous pourrez jouer avec les mots autour de petits exercices qui font travailler l’imaginaire, la mémoire et l’envie d’écrire… Animé par Françoise Pauly.

.

ARGELES-GAZOST 19 Avenue de la Marne Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 83 47 34 22 lagare@foyersruraux3165.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come join this small group every two weeks to cultivate the joy of writing. Through a fun workshop, you’ll get to play with words through short exercises that stimulate your imagination, memory, and desire to write… Led by Françoise Pauly.

L’événement Atelier ludique d’écriture Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-07-08 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65