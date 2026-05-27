Matinées petite enfance Bibliothèque Argelès-Gazost

Argelès-Gazost

Matinées petite enfance

Bibliothèque ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 10:15:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Lecture du livre Encore un plouf ! et animations sensorielles.

Animation pour les enfants de 0 à 3 ans.

Informations par téléphone.

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Bibliothèque ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 89 13 05 99

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English :

Reading of the book Encore un plouf! and sensory activities.

Activities for children aged 0 to 3.

Information by phone.

L’événement Matinées petite enfance Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-05-27 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65