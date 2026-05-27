Matinées petite enfance Bibliothèque Argelès-Gazost
Matinées petite enfance Bibliothèque Argelès-Gazost jeudi 16 juillet 2026.
Argelès-Gazost
Matinées petite enfance
Bibliothèque ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 10:15:00
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Lecture du livre Encore un plouf ! et animations sensorielles.
Animation pour les enfants de 0 à 3 ans.
Informations par téléphone.
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Bibliothèque ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 89 13 05 99
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English :
Reading of the book Encore un plouf! and sensory activities.
Activities for children aged 0 to 3.
Information by phone.
L’événement Matinées petite enfance Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-05-27 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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