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Matinées petite enfance Bibliothèque Argelès-Gazost

Matinées petite enfance Bibliothèque Argelès-Gazost jeudi 16 juillet 2026.

Lieu : Bibliothèque

Adresse : ARGELES-GAZOST

Ville : 65400 Argelès-Gazost

Département : Hautes-Pyrénées

Début : jeudi 16 juillet 2026

Fin : jeudi 16 juillet 2026

Heure de début : 10:15:00

Tarif : Gratuit

Argelès-Gazost

Matinées petite enfance

Bibliothèque ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 10:15:00
fin : 2026-07-16

Date(s) :
2026-07-16

Lecture du livre Encore un plouf ! et animations sensorielles.
Animation pour les enfants de 0 à 3 ans.
Informations par téléphone.
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Bibliothèque ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 89 13 05 99 

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English :

Reading of the book Encore un plouf! and sensory activities.
Activities for children aged 0 to 3.
Information by phone.

L’événement Matinées petite enfance Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-05-27 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65

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