Ciné-débat La cohabitation avec les grands prédateurs Maison de la Montagne Argelès-Gazost

Argelès-Gazost

Ciné-débat La cohabitation avec les grands prédateurs

Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 18:00:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Du puma à l’ours brun des Pyrénées un film entre aventure et documentaire pour débattre de la cohabitation.

Avec l’association FERUS.

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Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 75 97 75 18 contact@maisondelamontagne.org

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English :

From the puma to the Pyrenean brown bear: a film combining adventure and documentary to discuss cohabitation.

With FERUS.

L’événement Ciné-débat La cohabitation avec les grands prédateurs Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-06-03 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65