Ciné-débat La cohabitation avec les grands prédateurs Maison de la Montagne Argelès-Gazost
Ciné-débat La cohabitation avec les grands prédateurs Maison de la Montagne Argelès-Gazost mercredi 15 juillet 2026.
Argelès-Gazost
Ciné-débat La cohabitation avec les grands prédateurs
Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 18:00:00
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
Du puma à l’ours brun des Pyrénées un film entre aventure et documentaire pour débattre de la cohabitation.
Avec l’association FERUS.
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Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 75 97 75 18 contact@maisondelamontagne.org
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English :
From the puma to the Pyrenean brown bear: a film combining adventure and documentary to discuss cohabitation.
With FERUS.
L’événement Ciné-débat La cohabitation avec les grands prédateurs Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-06-03 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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