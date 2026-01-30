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Concours pétanque challenge Mathebat Avenue Adrien Hébrard Argelès-Gazost

Concours pétanque challenge Mathebat Avenue Adrien Hébrard Argelès-Gazost mardi 14 juillet 2026.

Lieu : Avenue Adrien Hébrard

Adresse : ARGELES-GAZOST

Ville : 65400 Argelès-Gazost

Département : Hautes-Pyrénées

Début : mardi 14 juillet 2026

Fin : mardi 14 juillet 2026

Tarif :

Argelès-Gazost

Concours pétanque challenge Mathebat

Avenue Adrien Hébrard ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-14

Le challenge Marcel Mathebat est un concours de pétanque en doublette, organisé par l’association Bouchon des Gaves.
Rendez-vous au boulodrome du Parc Thermal d’Argelès-Gazost.   .

Avenue Adrien Hébrard ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 47 29 91 08 

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English :

The challenge Marcel Mathebat is a competition of petanque in doublette, organized by the association Bouchon des Gaves.

L’événement Concours pétanque challenge Mathebat Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-06-12 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65

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