Concours pétanque challenge Mathebat Avenue Adrien Hébrard Argelès-Gazost

Argelès-Gazost

Concours pétanque challenge Mathebat

Avenue Adrien Hébrard ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Le challenge Marcel Mathebat est un concours de pétanque en doublette, organisé par l’association Bouchon des Gaves.

Rendez-vous au boulodrome du Parc Thermal d’Argelès-Gazost. .

Avenue Adrien Hébrard ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 47 29 91 08

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English :

The challenge Marcel Mathebat is a competition of petanque in doublette, organized by the association Bouchon des Gaves.

L’événement Concours pétanque challenge Mathebat Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-06-12 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65