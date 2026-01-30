Concours pétanque challenge Mathebat Avenue Adrien Hébrard Argelès-Gazost
Concours pétanque challenge Mathebat Avenue Adrien Hébrard Argelès-Gazost mardi 14 juillet 2026.
Argelès-Gazost
Concours pétanque challenge Mathebat
Avenue Adrien Hébrard ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Le challenge Marcel Mathebat est un concours de pétanque en doublette, organisé par l’association Bouchon des Gaves.
Rendez-vous au boulodrome du Parc Thermal d’Argelès-Gazost. .
Avenue Adrien Hébrard ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 47 29 91 08
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English :
The challenge Marcel Mathebat is a competition of petanque in doublette, organized by the association Bouchon des Gaves.
L’événement Concours pétanque challenge Mathebat Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-06-12 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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