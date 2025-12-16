Concert des Chanteurs Montagnards de Lourdes ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost

Concert des Chanteurs Montagnards de Lourdes

ARGELES-GAZOST 17 rue de la Victoire Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 21:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Notre association à but non lucratif (loi 1901), a été créée en 1946, reprenant, après la cassure de la guerre, une tradition qui remonte à 1864, création du 1er orphéon de Lourdes. Elle rassemble une trentaine de personnes. C’est un chœur d’hommes à quatre voix , qui interprète des chants traditionnels pyrénéens, parmi lesquels aussi des chants empruntés à nos voisins, (Ariégeois, Béarnais, Basques, dans leurs langues d’origine), mais aussi des oeuvres classiques et de répertoire varié. Le groupe chante aussi des oeuvres religieuses en français, en latin ou en bigourdan

.

ARGELES-GAZOST 17 rue de la Victoire Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 24 02 05 01

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Our non-profit association (under the French law of 1901) was created in 1946, reviving a tradition dating back to 1864, when the 1st Lourdes orphéon was founded. Its members number around thirty. A four-voice men’s choir, it sings traditional Pyrenean songs, including those borrowed from our neighbors (Ariégeois, Béarnais, Basques, in their original languages), as well as classical works from a varied repertoire. The group also sings religious works in French, Latin and Bigourdan

L’événement Concert des Chanteurs Montagnards de Lourdes Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-03-06 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65