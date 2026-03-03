Atelier Ma petite boîte à moi Micro Folie Civray

Atelier Ma petite boîte à moi

Atelier Ma petite boîte à moi Micro Folie Civray samedi 7 mars 2026.

Atelier Ma petite boîte à moi

Micro Folie 2, place du Maréchal Leclerc Civray Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-07

Date(s) :
2026-03-07 2026-03-21

Gratuit, sur inscription.   .

Micro Folie 2, place du Maréchal Leclerc Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine   microfolie@civray.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Ma petite boîte à moi

L’événement Atelier Ma petite boîte à moi Civray a été mis à jour le 2026-02-27 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou