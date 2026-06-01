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Atelier machine à coudre spécial fermeture éclair Persac

Atelier machine à coudre spécial fermeture éclair Persac

Atelier machine à coudre spécial fermeture éclair Persac samedi 13 juin 2026.

Adresse : Route de Moulismes

Ville : 86320 Persac

Département : Vienne

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Tarif :

Persac

Atelier machine à coudre spécial fermeture éclair

Route de Moulismes Persac Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

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Route de Moulismes Persac 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine   lebruitdutrapeze@gmail.com

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English : Atelier machine à coudre spécial fermeture éclair

L’événement Atelier machine à coudre spécial fermeture éclair Persac a été mis à jour le 2026-06-02 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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