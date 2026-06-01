Persac

Atelier machine à coudre spécial fermeture éclair

Route de Moulismes Persac Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Véro donne toutes les astuces pour coudre une fermeture éclair à la machine. .

Route de Moulismes Persac 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine lebruitdutrapeze@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier machine à coudre spécial fermeture éclair

L’événement Atelier machine à coudre spécial fermeture éclair Persac a été mis à jour le 2026-06-02 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne