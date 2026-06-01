Atelier machine à coudre spécial fermeture éclair Persac
Atelier machine à coudre spécial fermeture éclair Persac samedi 13 juin 2026.
Persac
Atelier machine à coudre spécial fermeture éclair
Route de Moulismes Persac Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Véro donne toutes les astuces pour coudre une fermeture éclair à la machine. .
Route de Moulismes Persac 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine lebruitdutrapeze@gmail.com
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English : Atelier machine à coudre spécial fermeture éclair
L’événement Atelier machine à coudre spécial fermeture éclair Persac a été mis à jour le 2026-06-02 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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