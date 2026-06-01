Persac

Conférence-débat

Route de Moulismes Persac Vienne

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

L’IA données, algorithmes, conséquences, Pour comprendre comment fonctionne l’IA, pour le meilleur et pour le pire ? .

Route de Moulismes Persac 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine lebruitdutrapeze@gmail.com

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English : Conférence-débat

L’événement Conférence-débat Persac a été mis à jour le 2026-06-02 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne