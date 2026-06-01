Conférence-débat Persac
Conférence-débat Persac vendredi 19 juin 2026.
Persac
Conférence-débat
Route de Moulismes Persac Vienne
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
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Route de Moulismes Persac 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine lebruitdutrapeze@gmail.com
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English : Conférence-débat
L’événement Conférence-débat Persac a été mis à jour le 2026-06-02 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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