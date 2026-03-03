Atelier macramé Casteljaloux
Atelier macramé Casteljaloux mercredi 11 mars 2026.
Atelier macramé
Le Grand Bain Casteljaloux Lot-et-Garonne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-11
fin : 2026-03-11
Date(s) :
2026-03-11
Initiation au macramé, création de décoration handmade.
Atelier animé par Hélène, matériel fourni .
Le Grand Bain Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 72 96 26
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier macramé
L’événement Atelier macramé Casteljaloux a été mis à jour le 2026-03-01 par OT Coteaux et Landes de Gascogne