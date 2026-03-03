Atelier macramé Casteljaloux

Atelier macramé

Le Grand Bain Casteljaloux Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-03-11

fin : 2026-03-11

Initiation au macramé, création de décoration handmade.

Atelier animé par Hélène, matériel fourni .

Le Grand Bain Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 72 96 26

