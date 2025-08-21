Casteljaloux, porte de la forêt landaise Casteljaloux Lot-et-Garonne

Casteljaloux, porte de la forêt landaise En VTT Facile

Casteljaloux, porte de la forêt landaise 47700 Casteljaloux Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 9200.0 Tarif :

Cet itinéraire vous emmènera de la ville d’eau, sur les coteaux agricoles avant de s’enfoncer dans la forêt landaise, plantée principalement de pins et abritant quelques palombières.

Facile

+33 5 53 66 14 14

English : Casteljaloux, porte de la forêt landaise

This itinerary will take you from the water city, over the agricultural hillsides before going into the Landes forest, planted mainly with pines and sheltering some pigeon houses.

Deutsch : Casteljaloux, porte de la forêt landaise

Diese Route führt Sie von der Wasserstadt über die landwirtschaftlich genutzten Hänge, bevor Sie in den Wald der Landes eintauchen, der hauptsächlich mit Kiefern bepflanzt ist und einige Taubenschläge beherbergt.

Italiano :

L’itinerario vi condurrà dalla città d’acqua, attraverso le colline agricole, prima di addentrarvi nella foresta delle Landes, coltivata principalmente a pini e sede di alcune piccionaie.

Español : Casteljaloux, porte de la forêt landaise

Este itinerario le llevará desde la ciudad del agua, por las laderas agrícolas antes de adentrarse en el bosque de las Landas, plantado principalmente de pinos y que alberga algunos palomares.

