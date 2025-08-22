Casteljaloux, la Vive ! Casteljaloux la Douce Casteljaloux Lot-et-Garonne

Casteljaloux, la Vive ! Casteljaloux la Douce A pieds Facile

Casteljaloux, la Vive ! Casteljaloux la Douce 47700 Casteljaloux Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 8700.0 Tarif :

Du cœur de ville aux rives de sable blanc du lac, évadez vous le temps d’une balade le long de la Voie Verte SO Vélo, des berges du lac de Clarens et des rives de l’Avance.

Facile

+33 5 53 66 14 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Casteljaloux, la Vive ! Casteljaloux la Douce

This itinerary will take you from the water city, over the agricultural hillsides before going into the Landes forest, planted mainly with pines and sheltering some pigeon houses.

Deutsch : Casteljaloux, la Vive ! Casteljaloux la Douce

Diese Route führt Sie von der Wasserstadt über die landwirtschaftlich genutzten Hänge, bevor Sie in den Wald der Landes eintauchen, der hauptsächlich mit Kiefern bepflanzt ist und einige Taubenschläge beherbergt.

Italiano :

Dal cuore della città fino alle rive di sabbia bianca del lago, evadete per una passeggiata lungo la Voie Verte SO Vélo, le rive del Lac de Clarens e le rive dell’Avance.

Español : Casteljaloux, la Vive ! Casteljaloux la Douce

Este itinerario le llevará desde la ciudad del agua, por las laderas agrícolas antes de adentrarse en el bosque de las Landas, plantado principalmente de pinos y que alberga algunos palomares.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-04 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine