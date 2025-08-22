Casteljaloux, au pays des Cadets de Gascogne Casteljaloux Lot-et-Garonne

Casteljaloux, au pays des Cadets de Gascogne A pieds Difficile

Casteljaloux, au pays des Cadets de Gascogne 47700 Casteljaloux Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 16800.0 Tarif :

Au fil des rues étroites bordées de maisons à pans de bois, revit l’histoire de jeunes personnages plein de verve et

de panache. Avec un peu d’imagination, accompagnez-les à travers Casteljaloux.

Difficile

+33 5 53 66 14 14

English : Casteljaloux, au pays des Cadets de Gascogne

Along the narrow streets lined with half-timbered houses, lives the story of young characters full of verve and

of panache. With a little imagination, accompany them through Casteljaloux.

Deutsch : Casteljaloux, au pays des Cadets de Gascogne

In den engen Gassen, die von Fachwerkhäusern gesäumt sind, wird die Geschichte junger Charaktere lebendig, die mit viel Schwung und

mit viel Elan. Mit ein wenig Fantasie können Sie sie durch Casteljaloux begleiten.

Italiano :

Lungo le strette vie fiancheggiate da case a graticcio, la storia di giovani personaggi pieni di brio e di

e brio. Con un po’ di fantasia, accompagnateli attraverso Casteljaloux.

Español : Casteljaloux, au pays des Cadets de Gascogne

A lo largo de las estrechas calles bordeadas de casas con entramado de madera, la historia de jóvenes personajes llenos de brío y

y el garbo. Con un poco de imaginación, acompáñelos por Casteljaloux.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-11-22 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine