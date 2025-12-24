Tatoo celebration 1° édition, Casteljaloux

Tatoo celebration 1° édition

Salle de la Bartère Casteljaloux Lot-et-Garonne

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-26

2026-04-25

Tatoueurs de renom, créateurs indépendants, une pierceuse, illustrateurs et marques pointues.

Conférences, performances live, installations éphémères une expérience immersive dans l’univers du corps orné.

Atmosphère feutrée, espace lounge, rencontres privilégiées plus qu’une convention, une signature.

Cette première édition posera les fondations d’un événement annuel pensé comme un rituel esthétique, une célébration de l’encre et du geste.

L’élégance d’un art ancien.

La précision d’une vision nouvelle. .

Salle de la Bartère Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine acte47@hotmail.com

English : Tatoo celebration 1° édition

