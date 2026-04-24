Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Golf portes ouvertes Route de Mont de Marsan Casteljaloux

Golf portes ouvertes Route de Mont de Marsan Casteljaloux

Golf portes ouvertes Route de Mont de Marsan Casteljaloux vendredi 1 mai 2026.

Lieu : Route de Mont de Marsan

Adresse : Golf de Casteljaloux

Ville : 47700 Casteljaloux

Département : Lot-et-Garonne

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : vendredi 1 mai 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Casteljaloux

Golf portes ouvertes

Route de Mont de Marsan Golf de Casteljaloux Casteljaloux Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 09:30:00
fin : 2026-05-01

Date(s) :
2026-05-01

Initiation gratuite au golf, ouvert à tous
Venez découvrir le parcours, l’ambiance et profiter d’un moment convivial, que vous soyez débutant ou passionné
Un déjeuner est proposé au restaurant du golf.   .

Route de Mont de Marsan Golf de Casteljaloux Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 51 60  contact@golfdecasteljaloux.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Golf portes ouvertes

L’événement Golf portes ouvertes Casteljaloux a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Coteaux et Landes de Gascogne

À voir aussi à Casteljaloux (Lot-et-Garonne)