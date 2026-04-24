Golf portes ouvertes Route de Mont de Marsan Casteljaloux

Casteljaloux

Golf portes ouvertes

Route de Mont de Marsan Golf de Casteljaloux Casteljaloux Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 09:30:00

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

Initiation gratuite au golf, ouvert à tous

Venez découvrir le parcours, l’ambiance et profiter d’un moment convivial, que vous soyez débutant ou passionné

Un déjeuner est proposé au restaurant du golf. .

Route de Mont de Marsan Golf de Casteljaloux Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 51 60 contact@golfdecasteljaloux.fr

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English : Golf portes ouvertes

L’événement Golf portes ouvertes Casteljaloux a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Coteaux et Landes de Gascogne