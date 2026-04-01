Atelier dotting painting Le Grand Bain Casteljaloux
Atelier dotting painting Le Grand Bain Casteljaloux jeudi 30 avril 2026.
Casteljaloux
Atelier dotting painting
Le Grand Bain 69 grand rue Casteljaloux Lot-et-Garonne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 09:00:00
fin : 2026-04-30 10:30:00
Date(s) :
2026-04-30
Atelier découverte de la peinture à point (pour les adultes).
Œuvre artistique et créative, permet d’harmoniser les couleurs et la poésie des formes.
Tous les derniers jeudis du mois. Animé par Caroline de l’habitat inclusif de Solincité. .
Le Grand Bain 69 grand rue Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 00 25 55 legrandbain47@gmail.com
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English : Atelier dotting painting
L’événement Atelier dotting painting Casteljaloux a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Coteaux et Landes de Gascogne
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