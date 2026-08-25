Atelier Macramé Le Hangar Zéro Le Havre
mercredi 2 septembre 2026 · Le Hangar Zéro · Le Havre
Informations pratiques
Le Havre
Atelier Macramé
Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-02 15:00:00
fin : 2026-09-02 17:00:00
Date(s) :
2026-09-02 2026-09-09 2026-09-16 2026-09-23 2026-09-30
Envie de créer de vos mains, de vous détendre et d’apprendre une nouvelle technique ?
Rejoignez notre atelier macramé dans une ambiance conviviale et créative.
Que vous soyez débutant·e ou déjà initié·e, venez expérimenter, échanger et repartir avec vos créations. .
Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@lehangarzero.fr
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English : Atelier Macramé
L’événement Atelier Macramé Le Havre a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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