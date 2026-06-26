Atelier Macramé Bibliothèque du Prieuré Mouzeuil-Saint-Martin

Mouzeuil-Saint-Martin

Atelier Macramé

Bibliothèque du Prieuré 4 Rue du Prieuré Mouzeuil-Saint-Martin Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 14:30:00

fin : 2026-07-04 17:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Atelier Macramé en famille

Atelier Macramé en famille et repartez avec une suspension !

Le samedi 4 juillet de 14h30 à 17h

Un parent et un enfant GRATUIT à partir de 7 ans.

Inscription obligatoire, places limitées. .

Bibliothèque du Prieuré 4 Rue du Prieuré Mouzeuil-Saint-Martin 85370 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 30 87 31 biblio@mouzeuilsaintmartin.fr

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English :

Family Macramé Workshop

L’événement Atelier Macramé Mouzeuil-Saint-Martin a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin