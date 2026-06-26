Atelier Macramé Bibliothèque du Prieuré Mouzeuil-Saint-Martin
Atelier Macramé Bibliothèque du Prieuré Mouzeuil-Saint-Martin samedi 4 juillet 2026.
Mouzeuil-Saint-Martin
Atelier Macramé
Bibliothèque du Prieuré 4 Rue du Prieuré Mouzeuil-Saint-Martin Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 14:30:00
fin : 2026-07-04 17:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Atelier Macramé en famille
Atelier Macramé en famille et repartez avec une suspension !
Le samedi 4 juillet de 14h30 à 17h
Un parent et un enfant GRATUIT à partir de 7 ans.
Inscription obligatoire, places limitées. .
Bibliothèque du Prieuré 4 Rue du Prieuré Mouzeuil-Saint-Martin 85370 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 30 87 31 biblio@mouzeuilsaintmartin.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Family Macramé Workshop
L’événement Atelier Macramé Mouzeuil-Saint-Martin a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin