ATELIER MANDALAS ADULTE ET ENFANT Salle Poujols Gorges du Tarn Causses

Informations pratiques

Gorges du Tarn Causses

ATELIER MANDALAS ADULTE ET ENFANT

Salle Poujols Place du Plô Gorges du Tarn Causses Lozère

Tarif : 8 – 8 – EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-20

Atelier adulte (de 10h30 à 12h) et enfant (de 15h à 16h30) de Mandalas avec Karine Rebendenne.

Dans le cadre de l’exposition de peinture Tis-sage qui aura lieu salle Poujols à Sainte Enimie (du 17

au 24 juillet 2026 de 11h-13h/15h-20h), l’artiste Karine REBENDENNE vous propose des Ateliers

découverte du Mandala durant la journée du lundi 20 juillet.

Le matin de 10h30 à 12h se déroulera un atelier pour ADULTES

Avec un temps pour vous, tout en couleur et en douceur pour Créer Respirer Se ressourcer.

Offrez vous le temps des vacances un moment rien qu’à VOUS !

Durant cet atelier uniquement pour ADULTES, pas besoin de savoir dessiner.

Venez prendre ce temps

créatif afin de découvrir l’univers apaisant du mandala à travers la géométrie de la Rosace. Le matériel est fourni.

Repartez avec votre Mandala aux couleurs de qui vous êtes.

L’après midi de 15h à 16h30 ce sera un atelier pour les enfants (à partir de 6 ans).

Viens explorer les techniques, les couleurs, les mélanges, les matières avec les feutres et crayons de couleurs, les gels

pailletés et les éléments à coller pour illuminer le mandala pré-dessiné que tu auras choisi.

Tarif des ateliers en participation libre à hauteur de 8€ .

Salle Poujols Place du Plô Gorges du Tarn Causses 48210 Lozère Occitanie +33 6 83 75 34 83 karine.rebendenne@orange.fr

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English :

Mandalas workshop for adults (10:30 a.m. to 12:00 p.m.) and children (3:00 p.m. to 4:30 p.m.) with Karine Rebendenne.

L’événement ATELIER MANDALAS ADULTE ET ENFANT Gorges du Tarn Causses a été mis à jour le 2026-06-30 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes