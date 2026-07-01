PROJECTION DOCUMENTAIRE EN PLEIN AIR BERNARD MOITESSIER, UNE CERTAINE RENCONTRE Rue de l’Abbaye Gorges du Tarn Causses

Informations pratiques

Gorges du Tarn Causses

PROJECTION DOCUMENTAIRE EN PLEIN AIR BERNARD MOITESSIER, UNE CERTAINE RENCONTRE

Rue de l’Abbaye Cour de l’école Gorges du Tarn Causses Lozère

Tarif : 5 – 5 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Projection du film documentaire Bernard Moitessier, une certaine rencontre en plein air dans la cour de l’école.

Dans le documentaire Bernard Moitessier, une certaine rencontre , le réalisateur Luc Sola raconte sa rencontre avec le marin de légende à Papeete, en Polynésie française, en 1980, dressant le portrait de cet homme tombé amoureux des îles du large et sillonnant le Pacifique à bord de son voilier. Composé d’images d’archives uniques et de sons inédits, ce film raconte, outre les motivations de cette rencontre, le parcours d’un marin de légende ainsi que l’impact qu’il a eu sur toute une génération, mais aussi l’amitié qui naquit entre eux et qui durera jusqu’à sa mort.

Ce film sera projeté en plein air dans la cour de l’école de Sainte Enimie le vendredi 10 juillet à 21h30.

Durée 58 min.

Cette séance est proposée en lien avec le concert-dessiné de Nuit Noire au Domaine de Boissets le mercredi 15 juillet, dans le cadre du Festival Détours du monde .

Présentation du festival avant le film. Tarif unique 5€. Repli à la salle des fêtes en cas de pluie.

Pensez à prévoir une chaise pliante et un vêtement chaud. .

Rue de l’Abbaye Cour de l’école Gorges du Tarn Causses 48210 Lozère Occitanie +33 4 66 48 50 09

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English :

Screening of the documentary film %AB Bernard Moitessier, a Certain Encounter %BB outdoors in the schoolyard.

L’événement PROJECTION DOCUMENTAIRE EN PLEIN AIR BERNARD MOITESSIER, UNE CERTAINE RENCONTRE Gorges du Tarn Causses a été mis à jour le 2026-07-01 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes