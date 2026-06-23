Informations pratiques

Gorges du Tarn Causses

SPECTACLE CIRQUE AÉRIEN JADE

VILLAGE VACANCES DE BLAJOUX Blajoux Gorges du Tarn Causses Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-20

Spectacle tout public de 45 minutes qui mêle prouesses aériennes, humour visuel et poésie. Accessible aux enfants comme aux adultes.

JADE

Un spectacle aérien familial entre aventure, humour et émotion, au Village Vacances de Blajoux le lundi 20 juillet.

Que vaut le plus précieux des trésors ?

Dans les profondeurs d’une mystérieuse grotte, une chasseuse de trésors intrépide part à la recherche de la plus grande pierre de jade jamais découverte. Mais lorsqu’elle ouvre enfin le coffre tant convoité, elle fait une rencontre inattendue une étrange poupée de chiffon, attachée à la pierre comme à son bien le plus précieux.

Commence alors une aventure pleine de rebondissements où méfiance, découverte et complicité se mêlent dans les airs. À travers tissus aériens, cerceau, portés acrobatiques et voltige, les deux personnages apprennent à se connaître et à dépasser leurs peurs.

Un spectacle tout public de 45 minutes, en extérieur, prévoir chaise pliante ou couverture pour le sol et gilet pour la soirée.

Si la météo est mauvaise le spectacle sera annulé.

Vente de boissons sur place. .

VILLAGE VACANCES DE BLAJOUX Blajoux Gorges du Tarn Causses 48320 Lozère Occitanie +33 4 66 49 46 00

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English :

A 45-minute show for all ages that blends aerial acrobatics, visual humor, and poetry. Suitable for both children and adults.

L’événement SPECTACLE CIRQUE AÉRIEN JADE Gorges du Tarn Causses a été mis à jour le 2026-06-23 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes