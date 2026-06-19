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AGENDA · Gorges du Tarn Causses

HEBDOS DE L’ÉTÉ M.A.N AND THE MANIACS Gorges du Tarn Causses

mercredi 22 juillet 2026 · Gorges du Tarn Causses

HEBDOS DE L’ÉTÉ M.A.N AND THE MANIACS Gorges du Tarn Causses

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
21:00:00
Adresse
Rue de la Source Minérale
Ville
48320 Gorges du Tarn Causses
Département
Lozère
Tarif
Gratuit Adulte

Gorges du Tarn Causses

HEBDOS DE L’ÉTÉ M.A.N AND THE MANIACS

Rue de la Source Minérale Gorges du Tarn Causses Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 21:00:00
fin : 2026-07-22

Date(s) :
2026-07-22

Les hebdos de l’été, sur la place de la mairie de Quezac. 21h M.A.N AND THE MANIACS
Concert gratuit de rock psyché !
Rendez-vous incontournable de l’été en Lozère, LES HEBDOS DE L’ÉTÉ propose une programmation musicale éclectique et de qualité !

M.A.N AND THE MANIACS
rock-psyché-pop

Ces maniaques de son vintage, nous livrent une orfèvrerie musicale fait de classic rock, de blues psychédélique, et d’indie rock du dernier millénaire, auquel se rajoute l’utilisation originale du cor électrifié.
Un tourbillon sonore flamboyant, des paroles à tendances féministes anti-béton.
Bientôt au Zen hit à Panam’… alors ne les ratez pas !   .

Rue de la Source Minérale Gorges du Tarn Causses 48320 Lozère Occitanie +33 6 70 21 83 65  leshebdosdelete@gmail.com

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English :

Summer weekly concerts, at Quezac Town Hall Square. 9:00 p.m.: M.A.N AND THE MANIACS
Free psychedelic rock concert!

L’événement HEBDOS DE L’ÉTÉ M.A.N AND THE MANIACS Gorges du Tarn Causses a été mis à jour le 2026-06-19 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes

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