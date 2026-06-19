HEBDOS DE L’ÉTÉ M.A.N AND THE MANIACS Gorges du Tarn Causses
mercredi 22 juillet 2026 · Gorges du Tarn Causses
Informations pratiques
Gorges du Tarn Causses
HEBDOS DE L’ÉTÉ M.A.N AND THE MANIACS
Rue de la Source Minérale Gorges du Tarn Causses Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 21:00:00
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Les hebdos de l’été, sur la place de la mairie de Quezac. 21h M.A.N AND THE MANIACS
Concert gratuit de rock psyché !
Rendez-vous incontournable de l’été en Lozère, LES HEBDOS DE L’ÉTÉ propose une programmation musicale éclectique et de qualité !
M.A.N AND THE MANIACS
rock-psyché-pop
Ces maniaques de son vintage, nous livrent une orfèvrerie musicale fait de classic rock, de blues psychédélique, et d’indie rock du dernier millénaire, auquel se rajoute l’utilisation originale du cor électrifié.
Un tourbillon sonore flamboyant, des paroles à tendances féministes anti-béton.
Bientôt au Zen hit à Panam’… alors ne les ratez pas ! .
Rue de la Source Minérale Gorges du Tarn Causses 48320 Lozère Occitanie +33 6 70 21 83 65 leshebdosdelete@gmail.com
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English :
Summer weekly concerts, at Quezac Town Hall Square. 9:00 p.m.: M.A.N AND THE MANIACS
Free psychedelic rock concert!
L’événement HEBDOS DE L’ÉTÉ M.A.N AND THE MANIACS Gorges du Tarn Causses a été mis à jour le 2026-06-19 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes
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