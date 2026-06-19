Informations pratiques

Gorges du Tarn Causses

HEBDOS DE L’ÉTÉ M.A.N AND THE MANIACS

Rue de la Source Minérale Gorges du Tarn Causses Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 21:00:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Les hebdos de l’été, sur la place de la mairie de Quezac. 21h M.A.N AND THE MANIACS

Concert gratuit de rock psyché !

Rendez-vous incontournable de l’été en Lozère, LES HEBDOS DE L’ÉTÉ propose une programmation musicale éclectique et de qualité !

M.A.N AND THE MANIACS

rock-psyché-pop

Ces maniaques de son vintage, nous livrent une orfèvrerie musicale fait de classic rock, de blues psychédélique, et d’indie rock du dernier millénaire, auquel se rajoute l’utilisation originale du cor électrifié.

Un tourbillon sonore flamboyant, des paroles à tendances féministes anti-béton.

Bientôt au Zen hit à Panam’… alors ne les ratez pas ! .

Rue de la Source Minérale Gorges du Tarn Causses 48320 Lozère Occitanie +33 6 70 21 83 65 leshebdosdelete@gmail.com

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English :

Summer weekly concerts, at Quezac Town Hall Square. 9:00 p.m.: M.A.N AND THE MANIACS

Free psychedelic rock concert!

L’événement HEBDOS DE L’ÉTÉ M.A.N AND THE MANIACS Gorges du Tarn Causses a été mis à jour le 2026-06-19 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes